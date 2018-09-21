Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП из-за торговой войны Китая и США

Fitch прогнозирует ускорения темпов роста мирового ВВП до 3,3% или на 0,1% по сравнению с 2017 годом.

Международное рейтинговое агентство Fitch обновило прогноз роста мирового ВВП в связи с эскалацией торговой войны между Китаем и США.

Об этом говорится в обзоре Fitch, передает zn.ua. Так, темпы роста мирового ВВП снизятся в 2019 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,1%.

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"Наш прогноз теперь учитывает недавнюю существенную эскалацию торговых ограничений между США и Китаем, в связи с чем прогноз по росту экономики Китая в 2019 году понижен на 0,2 п.п., до 6,1%, а прогноз по росту глобальной экономики - на 0,1 п.п. в сравнении с июньским прогнозом, до 3,1%", - пишет Fitch.

В целом агентство прогнозирует ускорения темпов роста мирового ВВП до 3,3% или на 0,1% по сравнению с 2017 годом. Рост ВВП США также повышен на 0,1 п.п., до 2,9%, а прогноз роста экономики Еврозоны - снижен на 0,3 п.п., до 2%, добавили в Fitch.

Ранее УНИАН сообщал, что согласно докладу аналитиков международного рейтингового агентства Moody's, активизация региональной торговли и получение новыми валютами, такими как юань, резервного статуса могут привести к тому, что у стран будет меньше оснований использовать в качестве резервных валюты географически удаленных государств. В результате необходимость использования доллара в глобальной торговле может снизиться, а структура мировых валютных резервов подвергнется существенным изменениям.