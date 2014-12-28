В проекте бюджета-2015 предусмотрено 20 миллиардов гривень для Фонда гарантирования вкладов - комитет

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Петра Порошенко.

«Текущий год стал достаточно сложным для банковского сектора. По состоянию на сегодня насчитывается 20 банков, находящихся на ликвидации. В 19 банков введена временная администрация. Запасы собственных средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которые формировали совместно все банки, исчерпан», - подчеркнул депутат.

Читайте такжеФонд гарантирования вкладов впервые создал в Украине переходный банкВ декабре Национальный банк уже предоставил Фонду кредитное финансирование на 9,95 млрд гривен. В новом проекте бюджета, как отметил спикер, предусмотрено 20 млрд грн расходов для поддержки Фонда гарантирования вкладов. Для обеспечения выплаты вкладчикам проблемных банков гарантирована законом сумма 200 000 грн. Кроме этого, по словам депутата, предусмотрено 36,5 млрд грн на дополнительную капитализацию коммерческих банков государством.