Украина ежегодно теряет до 750 миллионов евро из-за уклонения от налогов - СМИ

Международные эксперты пришли к заключению, что сокрытие доходов за границей обходится Украины примерно в 3 миллиарда евро.

Украина ежегодно теряет до 750 миллионов евро налогов из-за сомнительных схем по уклонению от их уплаты.

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Об этом свидетельствует результат исследования фракции "Левых" и скандинавских "Зеленых" в Европарламенте, сообщает Deutsche Welle.

"Результаты исследования показывают, что за прошедшие три года (с 2015 по 2017) экспорт железной руды из Украины был, как минимум, на 20 процентов недооценен", - говорится в исследовании.

Отмечается, что не только железная руда, но и сталь и продукты сельского хозяйства попадают под схемы.

Эксперты пришли к заключению, что сокрытие доходов за границей обходится Украине примерно в 3 миллиарда евро. Таким образом, недопоступление налогов в бюджет Украины ежегодно достигает 750 миллионов евро.

Согласно исследованию, самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов является установление так называемой трансфертной цены.

"Компании из страны с более высокими налогами, например, Украины, продают свою продукцию в подразделения той же компании, однако в странах с более низким налогами по цене ниже рыночной. Таким образом, компания представляет меньшую сумму прибыли к налогообложению в Украине", - отмечает издание.

Авторы исследования считают результаты исследования особенно значимыми в связи с тем, что ЕС с 2014 года предоставил Украине финансовую помощь на 11 миллиардов евро. Это большая денежная помощь стране, чей годовой экономический оборот составляет 92 миллиарда евро, считают исследователи.

Заключения данного исследования будут обнародованы в понедельник, 24 сентября.