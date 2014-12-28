Импортные пошлины на российские товары введут сразу после принятия закона - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в парламенте народный депутат, председатель фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко.

«Хозяева Кремля прекрасно понимают, за что они платят», - сказал Луценко.

При этом он отметил, что европейский импорт также будет обложен дополнительным сбором только после согласования этой нормы с европейской стороной.

Читайте такжеВ Еврокомиссии отказались комментировать украинский законопроект об увеличении пошлинКак сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект правительственного закона о мерах по стабилизации платежного баланса, что предполагает временное, сроком на 12 месяцев, введение дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп, что позволит увеличить доходы бюджета на 17,6 млрд грн. Законопроект входит в пакет подготовленных правительством законопроектов, необходимых для принятия проекта бюджета на 2015 год.

Комментируя необходимость принятия законопроекта, министр финансов Наталья Яресько отмечала, что предложенная мера является лишь временной и согласована с международными партнерами, а именно - Международным валютным фондом. Она говорила, что принятие законопроекта является крайне необходимым, поскольку ведет к увеличению доходов бюджета.

Читайте такжеПарламент поддержал увеличение пошлин на импортные товарыСогласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительный импортный сбор также не противоречит принципам членства Украины во Всемирной организации торговли и он не коснется импорта жизненно необходимых товаров - газа, угля, нефтепродуктов, гуманитарной помощи.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров Украины передал в парламент большой пакет из 44 законопроектов, предусматривающих внесение изменений в действующее налогового, бюджетного, пенсионного, социального законодательства, на основе которого был рассчитан проект бюджета на 2015 год. Законопроект о дополнительном импортном сборе входит в этот пакет и является одним из ключевых документов, формирующих доходную часть бюджета.

Кабмин заложил в проект бюджета прогноз падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн и предельный объем дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.

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