Рада приняла закон о введении дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп

Этот законопроект о мерах по стабилизации платежного баланса (№1562) позволит увеличить доходы госбюджета на 17,6 млрд грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Напомним, в первом чтении этот законопроект был проголосован 25 декабря. Документ входит в пакет подготовленных правительством законопроектов, необходимых для принятия проекта бюджета на 2015 год.

Накануне голосования во втором чтении, глава фракции «Блока Петра Порошенко», народный депутат Юрий Луценко отмечал, что дополнительные импортные пошлины будут применяться к российскому импорту сразу же, с момента вступления закона в силу, в то же время, европейский импорт также будет обложен дополнительным сбором, но только после согласования этой нормы с европейской стороной.