Парламент принял закон о бюджетной децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовал 231 депутат.

В ходе обсуждения премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что правительство договорилось с парламентской коалицией об особой процедуре внесения изменений в бюджет в условиях военного положения, что предусматривает согласование таких изменений с президентом Украины.

Читайте такжеРада сделала первый шаг к децентрализации местных бюджетовЗаконопроект был принят в первом чтении 25 декабря. Он предполагал, что после вступления в силу закона в местные бюджеты будут поступать 100% платы за административные услуги, государственные пошлины, дополнительные 10% налога на прибыль, от 2% до 5% налога на подакцизные товары, который будет устанавливаться на местном уровне, налог на недвижимость от 0 до 24 грн за квадратный метр; предусмотрено увеличение поступлений экологического налога с 35% до 80%, а также - дотации на выравнивание фискальной платежеспособности. Также, документ предусматривал отмену индикативных показателей доходной части местных бюджетов, упрощение использования средств местных бюджетов, а также процедуры трансфертов из центрального бюджета в местные.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины предусматривает проведение бюджетной децентрализации в I квартале 2015 года.

Правительство закладывает в проект госбюджета прогноз падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП.