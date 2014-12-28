Рада ужесточила контроль над трансфертным ценообразованием

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 279 народных депутатов при необходимых 226.

Закон предусматривает контроль трансфертного ценообразования крупных налогоплательщиков не только по товаропотоку, но и по финансовым операциям, а также обеспечение контроля в случаях, когда между компанией и конечным выгодополучателем существует цепочка контрагентов.

Выступая в ВР, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что в действующем законе есть нормы, которые позволяют уклоняться от уплаты налогов «наиболее прибыльным видам бизнеса».

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Он предложил предусмотреть в законе увеличение размера штрафов за незадекларированные в отчете операции с 1%, который действует сегодня, до 5% суммы сделки и изъять «верхнюю границу в размере 100% минимальной заработной платы, потому что сейчас штрафы чисто формальные».

Он отметил, что также предусматривается ограничение размера штрафа 200-ми размерами минимальной зарплаты по операциям, по которым не были поданы документация и отчетность.

Яценюк также отметил, что данным законом устанавливается «на постоянной основе применение метода сравнительной неконтролируемой цены всех контролируемых операций по экспорту - импорту товаров, имеющим биржевую котировку».

Он добавил, что фракции коалиции предложили, что перечень бирж для каждой группы товаров - и это должны быть международные биржи - должно определять правительство.

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Документ входит в пакет подготовленных правительством законопроектов, необходимых для принятия государственного бюджета на 2015 год, и был проголосован в первом чтении 25 декабря.

Документ также устанавливает механизм сравнения цен, которые украинские компании выставляют своим зарубежным контрагентам, и цен на товарных биржах.