Бизнес увеличил уплату единого налога на четверть

Подавляющее большинство уплаченного налога в размере 13,5 миллиарда гривень обеспечили физические лица.

Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, за январь-август 2018 года уплатили в местные бюджеты 19 миллиардов гривень единого налога, что на 25% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины, подавляющее большинство уплаченного налога в размере 13,5 миллиарда гривень обеспечили физические лица-предприниматели, в то время как юридические лица-предприниматели заплатили 5,5 миллиарда гривень.

В ГФС напомнили, что единый налог зачисляется в местные бюджеты.

Справка УНИАН. Физические лица-предприниматели в 2017 году перечислили в госбюджет около 15,4 миллиарда гривень единого налога, что на 49,6% больше показателя за 2016 год.