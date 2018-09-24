Гривня начала неделю с незначительного снижения

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,07/28,10 грн/долл.

В понедельник, 24 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,07/28,10 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки гривни на 7 копеек выше уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,03/33,07 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1168 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,05/28,07 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,98/33,00 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.