Рада утвердила план мероприятий по капитализации и реструктуризации банков

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 273 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В первом чтении законопроект был принят 25 декабря. Он входит в пакет подготовленных правительством законодательных актов, необходимых для принятия проекта бюджета на 2015 год.

Комментируя необходимость принятия законопроекта, премьер-министр Яценюк отмечал, что такой шаг даст возможность сделать шаг навстречу системному оздоровлению банковской системы. «Мы просим поддержать законопроект. Мы не может действовать по действующему законодательству, поскольку тогда капитализация банков растянется на месяцы. Этот законопроект позволяет ускорить процедуры», - сказал Яценюк.

При этом Яценюк отметил, что правительство согласилось с правкой о том, что банкам-нерезидентам, уже имеющим лицензии Нацбанка и разрешения на работу в Украине, больше не понадобится дополнительная проверка регуляторов – НБУ и Антимонопольного комитета при процедуре докапитализации.

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Как сообщал УНИАН, законом также предусматривается упрощение процедуры докапитализации банков, а также условия участия государства в их капитализации. Закон утверждает полномочия Министерства финансов по управлению банками с государственным капиталом, установление, в случае необходимости, моратория на распределение прибыли банка. Кроме того, документ, предлагает уточнить полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц в части передачи переходному банку активов и обязательств нескольких неплатежеспособных банков.

Правительство в рамках госбюджета на 2015 год предлагает парламенту осуществлять правительственные выпуски облигаций внутреннего госзайма в сумме 36,5 млрд грн для докапитализации банков.

Девальвация гривни, аннексия Крыма Россией и военные действия на востоке Украины привели к существенным убыткам банков. По информации Национального банка Украины, общие потребности в докапитализации 35 крупнейших банков по результатам проведенного стресс-тестирования составляют 66 млрд грн, в том числе государственным банкам понадобится 12,5 млрд грн.

Помимо этого, с начала года Нацбанк признал неплатежеспособными 32 банка, которые выводятся с рынка Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В конце декабря фонд сообщил, что в ближайшее время ожидает команды на выведение с рынка в отношении еще около 10 банков. Вместе с тем, НБУ пообещал оказывать поддержку системным банкам, включая возможность их докапитализации из госбюджета.

Кабмин заложил в проект бюджета прогноз падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы- 527,194 млрд грн и предельным объемом дефицита госбюджета в 63,670 млрд грн.