Fitch подтвердил рейтинги Киева и Харькова на уровне "B-"

Прогноз по рейтингам – стабильный.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента городов Киев и Харьков на уровне "B-".

Читайте такжеFitch подтвердило рейтинг Одессы на уровне "В-"

Как сообщается на сайте агентства, прогноз по рейтингам - стабильный.

Одновременно Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до уровня "A(ukr)", объясняя это улучшением кредитоспособности Киева после обмена части долга на 101 миллион долларов с погашением в 2015 году на новые бумаги с погашением в 2022 году.

Также Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Харькова по национальной шкале на уровне "AA-(ukr)", отмечая, у города хорошие операционные показатели и отсутствует долговая нагрузка.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в октябре 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.