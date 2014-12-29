Рост экономики Китая замедлится в 2015 году

В документе отмечается, что одной из причин замедления показателя являются низкие темпы роста мировой экономики.

"В следующем году следует ожидать небольшого ускорения темпов роста мировой экономики, однако рост показателя сдерживается последствиями мирового финансового кризиса", - сообщается в докладе, опубликованном 29 декабря в газете "Чжунго чжэнцюань бао".

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"В такой ситуации темпы роста экономики Китая будут постепенно замедляться и по итогам 2015 года составят 7%", - отмечается в документе, передает ТАСС.

Аналитики Государственного информационного центра КНР полагают, что в 2015 году темпы роста индекса потребительских цен (CPI) в Китае - ключевой показатель уровня инфляции в стране - составят 2%.

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В Китае происходит постепенное замедление темпов роста национальной экономики. Так, в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста экономики Китая замедлились до 7,7%, а в этом году Государственный информационный центр КНР прогнозирует рост на уровне 7,3%