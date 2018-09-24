Херсонщина стала лидером по объему капитальных инвестиций среди областей Украины в прошлом году - глава Херсонской ОГА

В Киеве впервые состоялся Херсонский международный экономический форум, главной целью которого стала демонстрация инвестиционной привлекательности региона.

Киев. 21 сентября. УНИАН. Херсонская область стала лидером по индексу капитальных инвестиций в 2017 году среди всех областей Украины.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев во время Херсонского международного экономического форума «Таврийские горизонты» в Киеве.

«Впервые «Таврийские горизонты» проходят в столице, ведь мы уверены, что Херсонщине требуется повышенное внимание со стороны международного сообщества, властей и бизнес-общества Украины. Последние годы в области происходит значительный экономический рост, открываются новые инфраструктурные объекты, строятся ветропарки, солнечные электростанции, развивается туризм. Херсонщина становится все более интересной для иностранных инвесторов, которые, несмотря на близость региона к оккупированному полуострову, вкладывают миллиардные инвестиции в новые проекты», - сказал Гордеев.

Он отметил, что за последние два года в области успешно реализованы тридцать масштабных инвестиционных проектов на сумму около 5,6 млрд грн, благодаря чему Херсонщина стала лидером рейтинга по индексу капинвестиций в прошлом году.

«В результате в 2017 году и за первое полугодие 2018 года в сводный бюджет поступило около 57 млн грн налогов и сборов, а также создано около 600 рабочих мест. До конца текущего года завершится реализация еще 26 проектов на сумму 6,2 млрд грн. Это плюс 320 новых рабочих мест», - сообщил глава облгосадминистрации.

Гордеев отметил, что в этом году форум «Таврийские горизонты» впервые проводится в столице с целью продемонстрировать инвестиционную привлекательность региона и подчеркнуть, что близость Херсонщины к административной границе с аннексированным полуостровом Крым - не помеха для развития.

Присутствующий на форуме министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сказал: «Мы хотим показать, что Херсонская область нуждается в особом внимании, особых условиях для того, чтобы развиваться. Особенностью Херсонской области является ее близость к административной границе с оккупированным Крымом, однако сейчас все усилия направлены на то, чтобы это не мешало развитию региона.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Михаила Титарчука, Херсонская область имеет большой туристический потенциал, особенно после временной потери Крыма.

«То, насколько регионы развиваются и насколько велика их инициатива, - это очень важно. Когда мы говорим о макроэкономической стабилизации, развитии, плюс 3% ВВП, это все хорошо, но недостаточно. Экономика не может развиваться без инфраструктуры в регионах. В Херсонской области есть аэропорт, есть речное сообщение, есть два моря. У вас уже есть три миллиона туристов ежегодно, но теперь ваша планка - пять», - подчеркнул он.

Гордеев напомнил, что в 2015 году начал свою работу международный аэропорт «Херсон», ставший одной из ключевых инфраструктурных точек развития области. В июле на сессии Херсонского областного совета был дан старт процедуре подготовки аэропорта в концессию, поскольку предприятие имеет статус коммунальной собственности области.

«Опыт многих стран Европы по привлечению частного бизнеса в развитие аэропортов демонстрирует положительные результаты», - отметил Гордеев.

По словам главы Херсонской облгосадминистрации, в этом году на форуме удалось собрать более 500 участников из 25 стран мира, среди них 11 дипломатических миссий.

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2017 году увеличились на 22,1% по сравнеию с 2016 годом — до 412,8 млрд грн (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения АТО).

В частности, наибольшее увеличение капинвестиций в 2017 году по сравнению с 2016 годом зафиксировано в Херсонской (на 50,7%), Запорожской (на 47,4%), Донецкой (на 44,5%), Тернопольской (на 42,3%), Винницкой (на 40%), Черниговской (на 34,8%), Ривненской (на 34,6%), Полтавской (на 33,8%), Закарпатской (на 32,4%), Ивано-Франковской (на 32,1%), Днепропетровской (на 28,9%), Одесской (на 28,8%), Львовской (на 26,0%) областях и в Киеве (на 21,4%).