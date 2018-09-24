Во вторник в Украине подорожают доллар и евро

Официальный курс НБУ на 25 сентября: 100 USD – 2811,1097 гривни; 100 EUR – 3309,5194 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2811,1097 (24 сентября – 2806,2880)

100 EUR – 3309,5194 (24 сентября – 3299,9141)

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Как сообщает УНИАН, 24 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,06/28,09 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни на 8 копеек выше уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,11/33,14 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1168 гривни/доллар.