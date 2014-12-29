Guardian: в мировой экономике произойдут существенные изменения в 2015 году

В наступающем году с мировой экономикой произойдут существенные изменения, для многих стран 2015-й принесет надежду на значительное улучшение финансово-экономической ситуации, однако существует ряд факторов, которые могут еще больше усугубить уже существующие проблемы, пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Издание называет несколько факторов риска – цены на нефть, экономические проблемы России и Украины, самочувствие китайской и американской экономик и борьба с кризисом в еврозоне.

Что касается нефти, то, с одной стороны, падение цен на черное золото положительно повлияет на потребительский спрос и сократит расходы компаний. С другой стороны, аналитики предупреждают о том, что обрушение цен может создать "кредитный стресс", который повлияет на экономики Венесуэлы и Ирана, а также коснется и энергетической отрасли США, говорится в статье.

От цены на нефть зависит и экономическое благополучие России. Если РФ не сможет преодолеть экономические трудности в следующем году, они вызовут "эффект домино" в соседних как с Россией, так и с Евросоюзом государствах, отмечает The Guardian.

Также в 2015 году внимание будет приковано к двум крупнейшим мировым экономикам – Китая и США. 2014-й год был довольно непростым для Пекина, он пытался справиться с высочайшим объемом просроченных кредитов, связанным со стратегией "роста во что бы то ни стало" даже в 2008 году. Теперь очевидно, что рост китайской экономики в 2015 году будет гораздо более медленным, чем раньше. Каким бы ни было это замедление, следует ожидать, что объемы экспорта в Китай из других стран в 2015 году упадут, а кроме того, крайне дешевые товары из Китая могут спровоцировать дефляцию, в частности в еврозоне, пишет издание.

Одной из главных сложностей для США в наступающем году будет возможное решение Федеральной резервной системы о повышении базовой процентной ставки. На данный момент ставка сохраняется на рекордно низком уровне – в 0,25% годовых, однако очевидно, что относительное улучшение ситуации в мировой экономике в последнее время рано или поздно повлечет повышение показателя. До тех пор, пока не будет ясно, какое влияние окажет повышение ставки на экономическую ситуацию, инвесторы будут занимать выжидательную позицию, а мировые рынки будут колебаться, полагает издание.

Что касается еврозоны, то 2015 год также несет ей неуверенность в будущем. В 2014 году еврозона не сумела преодолеть угрозу дефляции и показать убедительный рост, и эти же проблемы перейдут в наступающий год. Все меры, принятые Европейским центробанком в минувшие месяцы, не стали панацеей от всех проблем, в частности борьбы с дефляцией.

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У ЕЦБ, по мнению издания, осталось только одно мощное оружие – количественное смягчение — при котором центробанки покупают финансовые активы для вливания определенного количества денег в экономику. До сих пор подобная политика не проводилась из-за препятствий со стороны Германии, однако если ЕЦБ не пойдет на количественное смягчение в 2015 году, это вызовет открытую панику среди инвесторов.

Уже в начале 2015 года мировая экономика окажется на перепутье. Один путь приведет ее к оживленному восстановлению, которого власти многих стран ожидали с конца 2007 года, благодаря падению цен на нефть, что полезно для потребителей, а также экономическому росту США. Другой путь приведет мировую экономику к очередной рецессии, поскольку решение острых проблем, которые возникли еще в 2008-2009 годах, дальше откладывать невозможно, подводит итог The Guardian.