Европейская Бизнес Ассоциация раскритиковала планы по увеличению налога на оплату труда

В ассоциации считают, что в случае принятия соответствующих изменений, возрастет "привлекательность" использования теневых схем оплаты труда.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду и Министерство социальной политики воздержаться от необоснованного увеличения фискальной нагрузки на оплату труда, говорится в сообщении ассоциации.

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Как отмечается, действующая ставка Единого социального взноса (ЕСВ) составляет 22%, а максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц равна пятнадцати размерам минимальной заработной платы в соответствии с ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". При этом, законопроектом №8322 предлагается увеличить фискальную нагрузку на оплату труда. В частности, им предусматривается отмена максимального предела начисления единого социального взноса (ЕСВ) и введение регрессивной шкалы 20%-5% к суммам, превышающим максимальную величину базы начисления ЕСВ.

"Для таких отраслей как образование, сфера услуг, IT, где зарплата составляет львиную долю расходов, такое увеличение может иметь деструктивное явление. Существуют опасения, что от этого нововведения возрастет "привлекательность" использования теневых схем оплаты труда", - подчеркнули в ассоциации.

По словам исполнительного директора ассоцации Анны Деревянко, фактически, изменение будет касаться предприятий, которые выплачивают "белую" зарплату своим работникам.

"Поэтому здесь возникает риторический вопрос - или мы работаем над детенизацией оплаты труда справедливыми методами, или увеличиваем налоги на бизнес, который честно декларирует все доходы своих работников, пытается стимулировать эффективных работников качественным уровнем оплаты труда", - сказала Деревянко.

Также она отметила, что высокие заработные платы, которые прозрачно и честно выплачиваются работникам, и уплаченный ЕСВ "имеют непосредственное влияние на доходы Пенсионного фонда Украины".

"Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Верховную Раду Украины и Министерство социальной политики с просьбой воздержаться от необоснованного увеличения нагрузки на оплату труда и начать, наконец, содержательный и конструктивный диалог с бизнесом по внедрению давно назревших изменений по созданию привлекательных условий оплаты труда для сохранения высококвалифицированных кадров в Украине", - говорится в сообщении ассоциации.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2018 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование выросли на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 145,1 миллиарда гривень.

Поступления в сводный бюджет Украины в 2017 году составили 841,1 миллиарда гривень, что на 177 миллиардов гривень, или на 26,7% выше показателя за 2016 год. По данным ГФС, поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 180,8 миллиарда гривень, что на 49 миллиардов гривень больше поступлений 2016 года.