ВВП России упал впервые за пять лет

На динамику ВВП в годовом выражении основное отрицательное влияние оказало резкое снижение темпов роста обрабатывающих производств, пишет Рейтер.

Продолжились также тенденции сокращения динамики строительства, оптовой торговли и сельского хозяйства.

В целом, за январь-ноябрь текущего года ВВП вырос на 0,6%.

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По оценке Минэкономразвития, ВВП с исключением сезонного и календарного факторов в ноябре снизился на 0,2% после роста на 0,1% в октябре.

"Негативное влияние на динамику ВВП в ноябре оказали обрабатывающие производства, строительство, платные услуги и чистые налоги на продукты и импорт. Положительный вклад в экономический рост внесли добывающие отрасли, производство электроэнергии, газа и воды, розничная торговля", - отмечает ведомство.

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Минэкономразвития РФ уточнило оценку экономического роста за октябрь этого года в связи с новыми данными Росстата по строительству и экспорту топливно-энергетических товаров. Динамика ВВП в октябре к соответствующему периоду прошлого года составила 0,5%, а со снятой сезонностью 0,1%.