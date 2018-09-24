Платежеспособные банки Украины увеличили прибыль в 4 раза

Доходы банков выросли на 7,3%, расходы сократились на 1,4%.

Платежеспособные банки Украины за январь-август 2018 года получили 13,747 миллиарда гривень прибыли, что в 4 раза выше показателя за аналогичный период 2017 года в размере 3,429 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 7,3% - до 128,440 миллиарда гривень, расходы сократились на 1,4% - до 114,693 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 миллиарда гривень в связи со значительными объемами отчислений в резервы.