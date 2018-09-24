НБУ предоставил "Укрэксимбанку" рефинансирование на 2,9 миллиарда

Кредит стал крупнейшим с начала текущего года.

Национальный банк Украины в сентябре выдал 2,9 миллиарда гривень рефинансирования на срок свыше 30 календарных дней государственному "Укрэксимбанку".

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Как сообщается на сайте НБУ, кредит выданы посредством проведения тендера под залог государственных облигаций Украины.

Кредит "Укрэксимбанка" стал крупнейшим с начала текущего года – ранее кредит НБУ на срок свыше 30 календарных дней получали "ПриватБанк" (2,3 миллиарда гривень), "Альфа-Банк" (835 миллионов гривень) и банк "Пивденный" (480 миллионов гривень).

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 сентября 2018 года составил 60,303 миллиарда гривень, что на 2,9% выше показателя на 1 августа.