Экономист спрогнозировал курс доллара в Украине до конца года

По мнению экономиста, гривну ждет небольшая девальвация, в результате чего к концу года курс должен выйти на уровень 29+.

В Украине курс доллара к концу 2018-го может составлять 29 грн / $. При этом в бюджете на текущий год заложен более высокий показатель. Фактически, курс гривны оказался крепче, чем предполагали в Кабмине, составляя бюджет.

Об этом рассказал экономический эксперт Максим Праздников, передает «Обозреватель». Кроме этого, по его словам, в 2017 году на конец этого года ожидался курс на уровне 30,1 грн / $.

"Для того, чтобы выйти на уровень курса 29,3 ... мне сложно представить, что должно произойти. Наверное это должен одновременно и МВФ нам отказать, и сырьевые рынки в мире обвалиться, и очередная торговая война между США и Китаем должна начаться, и рынок капиталов должен претерпеть коллапс ... Вероятность совпадения всех этих событий достаточно невысокая ", - пояснил Праздников.

Читайте такжеПлатежеспособные банки Украины увеличили прибыль в 4 раза

По мнению экономиста, гривну ждет небольшая девальвация, в результате чего к концу года курс должен выйти на уровень 29+. Среднегодовой же курс 2018 будет равняться примерно 27-27,2 гривны за доллар.

"При том, что в бюджете в первую очередь было заложено 29,3. На следующий год заложен тот же курс - 29,4 грн / $. Но мне кажется, что здесь он будет ближе к реальному среднегодовому", - добавил Праздников.

Он считает, что причиной этому служит ряд факторов, которые будут оказывать давление на курс. В первую очередь, это большие выплаты по внешним долгам.

"Общая сумма, которую Украина должна в следующем году выплатить, это до 417 миллиардов - по внутренним и внешним долгам. Причем только по процентам мы выплачиваем почти 145 миллиардов", - подытожил экономист.