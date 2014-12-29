Паритет между долларом и евро будет достигнут в 2016 году – эксперты

Такого мнения придерживаются эксперты ряда ведущих банков Великобритании, США и континентальной Европы, мнение которых приводит 29 декабря газета The Daily Telegraph.

"Доллар будет продолжать укрепляться в 2015 году, приближаясь к паритетному значению по отношению к евро впервые за более чем десятилетие", - пишет газета.

"Экономисты Citybank заявляют, что сочетание ужесточения монетарной политики в США и перспективы ее смягчения в еврозоне означает, что европейская валюта движется в направлении паритета с долларом. Citybank предсказывает, что евро будет стоить $1,10 к будущему сентябрю, по сравнению с $1,22 за евро сейчас. Банк ожидает, что евро опустится ниже уровня паритета, до 0,99 в 2016, впервые после декабря 2002 года", - продолжает издание.

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Грэм Бишоп, директор группы макроэкономической стратегии Citybank, заявил, что доллар также усилится по отношению к фунту до 1,43 в будущем году, по сравнению с нынешним уровнем в $1,55 за фунт, пишет ТАСС.

"Банк ABM Amro также предсказывает, что в 2016 году доллар и евро достигнут паритета в 2016 году, в то время как Barclays считает, что евро ослабнет до $1,07 к концу 2015 года", - пишет The Daily Telegraph.