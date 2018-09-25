В Украине снизился уровень безработицы - Госстат

Уровень безработицы во втором квартале уменьшился до 8,3%.

Уровень безработицы среди экономически активного населения во втором квартале 2018 года уменьшился до 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет во II квартале 2018 года по сравнению со II кварталом 2017 года уменьшился на 0,8 процентных пункта и составил 8,3%", - сообщает zn.ua со ссылкой на данные Госстата.

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Отмечается, что количество занятого населения во II квартале составило 16,5 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,5 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года увеличился на 0,9 процентных пункта и составил 57,7%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,5 процентных пункта и составил 66,6% соответственно.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальный размер помощи по безработице для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы, увеличится с 1440 гривень до 1630 гривень, а для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – с 544 гривень до 610 гривень.