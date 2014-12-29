В России доллар и евро резко ускорили рост

Курсы доллара и евро резко ускорили свой рост. В первые минуты торгов на Московской бирже стоимость доллара и евро выросла сегодня более чем на 2 руб., а уже через полчаса евро подорожал почти на 6 руб., а доллар – на 5 руб., пишет РБК.

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На максимуме курс доллара поднялся до отметки 59,005 руб., что на 5,001 руб. выше уровня закрытия торгов 26 декабря. Курс евро вырос на пике до 71,99 руб., что на 5,9905 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

К 10:40 мск стоимость евро составляла до 70,01 руб./евро, что на 4,0105 руб. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, стоимость доллара – 57,5265 руб., что на 3,5225 руб. выше уровня закрытия пятничных торгов.

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Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 27 декабря 2014 года, составляет 52,0343 руб./долл., курс евро – 63,5131 руб./евро.