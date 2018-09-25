НБУ ввел в обращение обновленную купюру в 20 гривень (инфографика)

Деньги старого образца будут выводиться из обращения постепенно.

Национальный банк Украины сегодня, 25 сентября, ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривень образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

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Как сообщается на сайте НБУ, первая партия обновленных банкнот в количестве более 5 миллионов штук распределена между подразделениями Национального банка в регионах для дальнейшего распределения между банками.

Всего в этом году будет напечатано около 60 миллионов банкнот номиналом 20 гривень, которые должны обеспечить потребности экономики в этом номинале и постепенную замену изношенных банкнот номиналом 20 гривень.

Отмечается, что новая банкнота является законным платежным средством и обязательна к приему по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без ограничений на всей территории Украины.

При этом, новая купюра будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривень образца 2003 года, и гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.

Также сообщается, что по состоянию на 1 сентября в наличном обороте Украины находилось около 125 миллионов банкнот номиналом 20 гривень на сумму почти 2,5 миллиарда гривень, что составляет около 4,4% общего количества банкнот в наличном обороте.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.