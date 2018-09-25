Китай обвинил США в срыве переговоров по торговым проблемам

Зампредставителя КНР по международным торговым переговорам заявил, что "американская сторона нарушает данные обещания".

Власти Соединенных Штатов "препятствуют продвижению переговоров" по урегулированию торговых противоречий с КНР, "действуя крайне непоследовательно и постоянно нарушая достигнутые с Пекином договоренности".

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление зампредставителя Китая по международным торговым переговорам Вана Шоувэня.

"Когда смогут быть возобновлены китайско-американские переговоры на высшем уровне, полностью зависит от Вашингтона, - подчеркнул он. - Мы провели уже четыре раунда консультаций, на которых был достигнут консенсус по многим аспектам. Мы даже выступали по этому поводу с совместным заявлением, однако американская сторона дает обещания и тут же их нарушает, начисто забывая про договоренности".

Также в Китае подчеркнули, что "это неравноправные переговоры"...

"Я бы хотел подчеркнуть, что единственным выходом из такой ситуации может стать искренность, взаимное доверие и приверженность своим заверениям", - резюмировал Ван Шоувэнь.