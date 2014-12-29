Министр экономики РФ разошелся с Путиным в оценке роли россиян в оттоке капитала

«Есть статистика, сколько население приобрело наличной валюты: по итогам года это будет порядка 30 с лишним миллиардов долларов, — сообщил Улюкаев. — Это примерно четверть всего оттока капитала».

Как пишут «Ведомости», президент России Владимир Путин говорил, что отток капитала по итогам 2014 года составит $120-130 млрд.

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На встрече с представителями палат Федерального собрания 22 декабря он признал, что это большая цифра, однако напомнил, что в 2008 г. она была еще выше — $137 млрд.

«В IV квартале текущего года у нас где-то $115-130 млрд наши компании должны выплатить по кредитам. Это нормально», — сказал глава государства.

Половину вывода капитала президент объяснил обменными операциями, которые совершают россияне.

«Вот этот вывоз капитала, который мы наблюдаем сегодня, 50% — это обменные операции граждан России», — заявил президент. Он пояснил, что россияне «ушли из рубля и поменяли на другие валюты — доллар, евро». «Но это деньги, которые остались в стране, они никуда не делись», — сказал Путин.