Украинская экономика в 2019 году вырастет на 3% - эксперты

Также они прогнозируют инфляцию в Украине в следующем году на уровне 7,4%.

Эксперты, принимавшие участие в дискуссии по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования в Министерстве экономического развития и торговли, пришли к выводу, что рост валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году составит 3%. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Так, эксперты, принявшие участие в обсуждении макроэкономического прогноза, ожидают роста ВВП на уровне 3,1% по итогам 2018 года, 3% – в 2019 году, 3,1% – в 2020 году и 3,9% – в 2021 году. Эксперты также прогнозируют сокращение роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 9,5% в 2018 году, 7,4% - в 2019 году, 6% - в 2020 году и 5% - в 2021 году", - сказано в сообщении.

Что касается главных рисков для украинской экономики, то эксперты выделили неполучение запланированного финансирования от Международного валютного фонда, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала, а также усиление угроз национальной безопасности в виде активного военного противостояния на востоке страны.

Кроме того, к рискам они отнесли усиление девальвационных тенденций на валютном рынке Украины, недостаточно быстрое проведение реформ и сохранение низкой кредитной активности коммерческих банков.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 триллиона гривень, расходы – 1,094 триллиона гривень, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 миллиарда гривень или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 триллиона гривень.