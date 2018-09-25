Украине по итогам года нужно выплатить почти $3,3 миллиарда долгов - Минфин

В том числе, платежи по погашению долга составят 1,8 млрд долл. и 1,5 млрд долл. - за его обслуживание.

Объем выплат Украины по внешнему государственному долгу в 2018 году составляет 91,34 миллиарда гривень, или 3,25 миллиарда долларов по текущему курсу Национального банка Украины.

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Как свидетельствует график прогнозных долговых платежей на сайте Министерства финансов по соглашениям, действующим на 24 сентября, в том числе - погашение долга на 49,86 миллиарда гривень (1,77 миллиарда долларов) и 41,48 миллиарда гривень (1,48 миллиарда долларов) за его обслуживание.

В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию внешнего госдолга составят 165,30 миллиарда гривень (5,88 миллиарда долларов), в 2020 году – 169,88 миллиарда гривень (6,04 миллиарда долларов)

В целом, за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить внешним кредиторам 1,505 триллиона гривень, что по текущему официальному курсу составляет 53,53 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август 2018 года сократился на 1,9% в долларовом эквиваленте - до 74,85 миллиарда долларов, на 1,2% в гривневом эквиваленте - до 2,117 триллиона гривень.

Международные резервы Украины на 1 сентября 2018 года составили 17,232 миллиарда долларов, что на 8,4% ниже показателя на начало года.

Национальный банк до конца года ожидает поступления в резервы около 5 миллиардов долларов, включая очередной транш кредита Международного валютного фонда, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов.