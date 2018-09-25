НБУ ежегодно изымает из обращения около 800 миллионов банкнот

Почти половину из этих банкнот составляют купюры низких номиналов от 1 до 20 гривень.

Национальный банк Украины ежегодно изымает из обращения около 800 миллионов штук гривневых банкнот всех номиналов в связи с физическим износом.

Читайте такжеНБУ ввел в обращение обновленную купюру в 20 гривень (инфографика)

Как сообщается на сайте НБУ, почти половину из этих банкнот составляют купюры низких номиналов от 1 до 20 гривень.

По информации регулятора, в прошлом году он изъял из обращения 749 млн изношенных банкнот на сумму 48 млрд грн.

В том числе, изъято 72 миллиона банкнот номиналом 20 гривень на сумму почти 1,5 миллиарда гривень, что составляет почти 10% общего количества изъятых из обращения изношенных банкнот.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 25 сентября, ввел в обращение банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты. Новая банкнота является законным платежным средством и будет находиться в обращении одновременно с банкнотами 20 гривен образца 2003 года.