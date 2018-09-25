Активы работающих в Украине банков выросли на 26 миллиардов гривень

На начало сентября в Украине работал 81 банк.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за август 2018 года выросли на 26,564 миллиарда гривень, или на 2%, – до 1,341 триллиона гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года активы работающих банков выросли на 7,319 миллиарда гривень, или на 0,5%.

Обязательства банков выросли на 2% в августе и на 1,7% с начала года - до 1,192 триллиона гривень.

Капитал банков вырос на 2,5% в августе, но при этом сократился на 7,7% с начала года - до 148,7 миллиарда гривень.

Также сообщается, что на начало сентября в Украине работал 81 банк, что на 1 меньше, чем месяцем ранее и на начало текущего года.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 миллиадов гривень, или на 6,4%, – до 1,336 триллиона гривень.