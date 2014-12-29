Более трети немецких компаний намерены отменить инвестиции в Россию

Более трети немецких компаний планируют отменить инвестиции в проекты на территории России.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на The New York Times.

Издание ссылается на исследование Российско-немецкой торговой палаты, результаты которого говорят о том, что более трети немецких компаний, работающих в РФ, отменят свои инвестиционные проекты. Однако полностью покинет российский рынок лишь незначительное число компаний.

41% немецких компаний замедлили инвестиции в Россию, 36% компаний заявили, что отменят проекты, пока условия не улучшатся, 28% намерены уволить российских сотрудников.

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И хотя ранее российский рынок считался для немецких компаний одним из наиболее перспективных и более 6 тыс. из них вели там бизнес, сейчас наблюдается противоположная тенденция.

В качестве примера издание приводит отмену соглашения между немецким концерном BASF и российским "Газпромом" об обмене активами.

Кроме того, представительство Opel уволило ряд работников завода в Санкт-Петербурге, Volkswagen закрыл завод в Калуге из-за низкого спроса на продукцию, компания Fresenius отменила создание совместного предприятия с российскими партнерами.

Санкции Запада при этом стали не единственным фактором, негативно влияющим на российскую экономику. Немецкий бизнес начал наблюдать рост враждебности в России иностранных инвесторов еще до аннексии Крыма. В глазах немецких инвесторов бизнес-климат в России продолжает ухудшаться.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие автопроизводители ожидают потери прибыли в России, в частности до 2017 года потери могут достичь 15 млрд евро.