Миссия МВФ приедет в Украину 8 января

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Украину сразу после Рождества – 8 января и проведет переговоры с властями, говорится в заявлении Фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«Международный валютный фонд (МВФ) оперативно работает над обсуждением с представителями властей Украины поддержанной МВФ программы реформ, нацеленной на стабилизацию экономики и восстановление устойчивого экономического роста, - говорится в заявлении. – В соответствие с договоренностями, команда специалистов миссии МВФ начнет свою работу в Киеве 8 января – сразу после православного Рождества. Ожидается, что миссия завершит свою работу в конце января».

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Как сообщал УНИАН, Украина ожидает утверждения новой программы с Международным валютным фондом с увеличением финансирования на 15 млрд долл. до конца февраля.

Очередная миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 19 декабря и планирует продолжить переговоры с украинскими властями в январе 2015 года.

Украина предложила МВФ пересмотреть программу в сторону увеличения, при этом правительство не называет конкретную сумму дополнительных ассигнований, однако премьер-министр Арсений Яценюк во время одного из выступлений в парламенте согласился с мнением британского издания Financial Times, что оценивает потребности Украины в дополнительном финансировании на 2015 году в 15 млрд долл.

В апреле этого года была утверждена программа сотрудничества между Украиной и МВФ общим объемом 17 млрд долл. В рамках выполнения программы Украина уже получила два транша средств - в мае и сентябре - в общем 4,6 млрд долл.