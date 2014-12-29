В Нацбанке презентовали новые 100 гривень (фото)

Уровень подделки гривневых банкнот незначительный и соответствует уровню 2013 года, сообщил замдиректора департамента денежного обращения Национального банка Украины Владимир Тищенко в ходе презентации обновленной 100-гривневой банкноты с повышенным уровнем защиты.

По его словам, Нацбанк выбрал для обновления дизайна банкноты номиналом 100 гривень, руководствуясь степенью износа таких банкнот, а не уровнем их подделки.

«Уровень подделки находится на уровне 2013 года. То есть три и четыре десятых поддельных банкноты на один миллион банкнот настоящих, которые находятся в обращении», - сказал Тищенко.

По его словам, среди этих поддельных банкнот наиболее часто встречаются банкноты номиналом 20, 50 и 100 гривен. Он также подчеркнул, что выпуск новых банкнот находится в пределах планового прироста наличности на этот год, а 100-гривневые банкноты старого образца будут находиться в обращении наравне с новыми.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 9 марта 2015 года введет в обращение банкноты номиналом 100 гривень образца 2014 года с усовершенствованной системой защиты. Обновление 100-гривневой банкноты является результатом длительного проекта регулятора по обновлению предыдущего ряда банкнот национальной валюты образца 2003-2007 годов.