Беларусь в полтора раза снизила недавно введенный сбор с покупателей валюты

Об этом сообщается на сайте Национального банка Беларуси.

"Реализация комплекса решений, принятых Правительством и Национальным банком 19 декабря 2014 г., позволила не допустить развития негативных тенденций в финансовом секторе Республики Беларусь. Операции по покупке-продаже населением иностранной валюты с банками в настоящее время осуществляются в обычном режиме, большинство обменных пунктов и касс банков обеспечено наличной иностранной валютой в достаточных объемах. Наблюдается приток срочных вкладов населения в национальной валюте", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что решение о снижении размера комиссионного сбора при покупке населением иностранной валюты до 20 процентов принято с учетом аналогичного снижения с 29 декабря 2014 г. размера налога на биржевые операции по приобретению иностранной валюты (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2014 № 1251), а также изменения официального обменного курса белорусского рубля к доллару США, составившего по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 29 декабря 2014 г. около 7 процентов.

В Нацбанке Беларуси обещают продолжить снижение комиссионного сбора при покупке инвалюты населением "по мере закрепления позитивных тенденций на финансовом рынке".

Ранее УНИАН сообщал, что в Беларуси введен 30% сбор при покупке валюты из-за резкого роста спроса.