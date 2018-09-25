Швейцарская компания купила акции украинского банка

В дальнейшем швейцарский инвестор станет мажоритарным владельцем банка с долей в 51% акций.

Швейцарская компания по управлению активами ResponAbility Participations AG приобрела 40% акций банка «Львов», на 1 августа занимавшего 42-е место среди 82 работающих в Украине банков по объему активов.

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Как сообщила пресс-служба банка, контрольный пакет акций остается в собственности исландского инвестора Маргеира Петурсона, но в дальнейшем швейцарский инвестор купит акции новой эмиссии и в результате станет мажоритарным владельцем банка с долей в 51% акций.

В банке отметили, что компания ResponsAbility управляет инвестициями свыше 3 млрд долл. в 90 странах мира. Офисы компании находятся в Цюрихе и Женеве, а также в Евросоюзе, Китае, Индии, Африке и Латинской Америке. ResponsAbility инвестирует в высокоэффективные компании в сфере энергетики, сельского хозяйства и финансов.

Также сообщается, что банк «Львов» является первым инвестиционным проектом компании в Украине.

Справка УНИАН. Банк «Львов» (г. Львов) работает на рынке Украины с 1990 года. На 1 августа банк занимал 42-е место среди 82 работающих в Украине банков по объему активов.