«Плюс» госбюджета Украины сократился в 3 раза – до 12 миллиардов

Госбюджет Украины за 8 месяцев сведен с профицитом в 11,8 млрд грн. Профицит в 3,3 раза ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Государственный бюджет Украины за январь-август 2018 года выполнен с профицитом на уровне 11,798 млрд грн, что в 3,3 раза ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 38,470 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 34,356 млрд грн, что в 2 раза ниже показателя годом ранее в размере 68,646 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.