США объявили санкции против еще 12 российских компаний

С 26 сентября 2018 года санкции должны будут вступить в силу.

Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Федеральный реестр США. С 26 сентября 2018 года санкции должны будут вступить в силу.

Российским предприятиям, которые попали в список, фактически закрывают легальный доступ к американским товарам и технологиям. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.

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Научно-исследовательский институт "Вектор", научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", компания "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс" обвиняются в том, что они способствовали злоумышленной деятельности РФ в киберпространстве.

Научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос" и компания "Дайвтехносервис" обвиняются в оказании содействия военно-морскому флоту России и поставках военным оборудования.

Как сообщал УНИАН, «Дайвтехносервис» попала в американский «черный список» еще раньше за то, что помогала ФСБ вмешиваться в работу кабелей систем связи, которые проходят на дне океана.

Напомним, 20 сентября в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили о введении санкций против 33 юридических и физических лиц из оборонного сектора Российской Федерации.