Французский Decathlon заходит в Украину – стало известно, когда и где откроется первый магазин

Ритейлер спортивных товаров Decathlon откроет свой первый магазин в Украине в первом квартале 2019 года.

Французская компания Decathlon, которая является одной из самых больших сетей по продаже спортивных товаров в мире, откроет свой первый магазин в Украине в первом квартале 2019 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Национального инвестиционного совета UkraineInvest на своей странице в Facebook.

«UkraineInvest приветствует еще один мировой бренд в Украине! Французская компания Decathlon откроет свой первый магазин в Украине в первом квартале 2019 года. Лидер мировой розничной торговли спортивными товарами, Decathlon присутствует в 45 странах с более чем 1400 магазинами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый магазин будет открыт в Киеве недалеко от станции метро «Почайна» и в нем будет более 40 000 наименований товаров.

«Decathlon Ukraine стремится обеспечивать самые высокие стандарты качества продукции. Почти 10% товаров, которые будут продаваться в магазинах Decathlon, производятся в Украине, в том числе треккинговую обувь, хоккейные клюшки, лыжи и футбольные перчатки. Компания планирует расширить производство в Украине», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, одна из крупнейших в Европе розничная сеть по торговле одеждой - шведская компания H&M вышла на рынок Украины в августе.

А в следующем году на украинский рынок планирует зайти одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома – шведская группа компаний IKEA.