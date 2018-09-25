Банки обяжут проверять владельцев счетов в реестре должников

При наличии информации в реестре банки будут сообщать об открытии/закрытии счетов исполнительной службе.

Национальный банк Украины намерен обязать банки при открытии или закрытии счетов физическим лицам проверять наличие информации о них в Едином реестре должников.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на проект постановления, обнародованный для общественного обсуждения, при наличии информации о физлице в реестре должников банки будут сообщать об открытии/закрытии счетов органам государственной исполнительной службы или частным исполнителям.

Отмечается, что нововведения обусловлены изменениями в законодательстве о защите прав ребенка.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 3 июля приняла изменения в законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, предполагающие автоматизированный арест средств должника по исполнительному производству о взыскании алиментов.