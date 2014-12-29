Россияне назвали обвал рубля более важным событием уходящего года, чем "Крымнаш"

Эти события назвали важнейшими соответственно 54 и 52% опрошенных Левада-Центром.

"Референдум в Крыму и присоединение Крыма и Севастополя к России" считают важнейшим событием года 41% респондентов.

Среди других важнейших событий года, названных россиянами - "продолжение падения цен на нефть" (25%), "пресс-конференция Владимира Путина" (22%), "cмена власти в Украине: отстранение президента В. Януковича, изменение Конституции, переход власти в руки сторонников Майдана" (18%), "Массовые волнения/беспорядки в Киеве ("Майдан")" (16%) и "Введение США и странами Западной Европы санкций против России" (16%).

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Также, по результатом опроса, человеком года россияне считают Путина - такой ответ дали 57% опрошенных против 26%, считавших Путина человеком года в 2013 году, и 28% - в 2012 и 2011 годах.

Опрос проведен 19 – 22 декабря 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Ранее УНИАН сообщал, что результаты последних опросов, проведенных международными исследовательскими компаниями GfK и Synovate Comcon, свидетельствуют, что россияне ощутили наступление экономического кризис, так как темы роста цен, девальвации рубля, необходимости экономии личных средств в четвертом квартале по своей значимости для опрошенных россиян впервые за последние месяцы опередили тему военных действий в Украине.