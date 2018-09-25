Доллар выше 28, евро более 33 – новые курсы гривни от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 26 сентября: 100 USD – 2806.1209 грн; 100 EUR – 3304.7686 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2806.1209 (25 сентября – 2811.1097)

100 EUR – 3304.7686 (25 сентября – 3309.5194)

Во вторник, 25 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,03/28,05 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 2 копейки выше уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 33,03/33,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0615 грн/долл.