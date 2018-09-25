Переговоры с МВФ продолжаются – глава НБУ

По словам Якова Смолия, ожидается повышение цен на газ и урегулирование вопросов госбюджета.

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом по итогам работы миссии его представителей в Киеве с 6 по 19 сентября.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия в ходе встречи с руководителями крупнейших банков.

«Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые шаги - приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета. Мы настроены оптимистично», - сказал Смолий.

Подводя итог визита миссии МВФ в Киев, глава НБУ назвал диалог с Фондом в целом конструктивным.

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Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 6 по 19 сентября. В день отъезда миссии глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне заявил, что Фонд продолжит переговоры с украинским правительством.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 млрд долл.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

На прошлой неделе глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что правительство достигло принципиальной договоренности с МВФ о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года, однако темп роста цены пока обсуждается.