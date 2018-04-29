Бюджет-2015: ночной «кот в мешке» под новогоднюю елку

Нестандартность бюджетного процесса признается всеми его участниками, включая премьер-министра Арсения Яценюка, который пообещал парламентариям не позднее 15 февраля 2015 года пересмотреть госбюджет. Премьерские заверения о скором возвращении к бюджетному пирогу, очевидно, были рассчитаны на ту часть парламентской коалиции, которая, превозмогая сонливость, продолжала демонстрировать возмущение отсутствием у себя на руках финального текста закона.

"Этот бюджет очень далек от совершенства. Именно поэтому мы при принятии закона Украины о государственном бюджете предусматриваем четкую норму об обязательном пересмотре в срок, не позже 15 февраля. Мы будем его корректировать по результатам переговоров с международными финансовыми организациями. Буду вас держать в курсе событий и сообщать о том, какие изменения нужно будет вносить", - заявил Яценюк на заседании Рады.

Одобренный 233 голосами депутатов «кот в мешке» в виде закона о госбюджете на 2015 год и внесенные 28 декабря депутатами сопутствующие изменения в систему налогообложения изменят жизнь миллионов украинцев и существенным образом повлияют на работу многих секторов национальной экономики. Но в связи с тем, что часть этих новаций вносилась в последний момент по итогам многочасовых воскресных обсуждений министрами и парламентариями, в полной мере оценить последствия бюджетного эксперимента очень трудно. Сейчас это не под силу ни сторонникам правительства Яценюка, ни его противникам. Но, учитывая участие в воскресных бюджетных дебатах президента и поддержку большей части пропрезидентской фракции, можно предположить, что Петр Порошенко закон о госбюджете на 2015 год подпишет. В принципе, это он подтвердил на пресс-конференции 29 декабря. «Если кто-то хотел перенести голосование и поговорить об этом, это было бы очень хорошо, но нам с января нечем было бы финансировать армию», - сказал Порошенко.

Все для фронта, все для победы

Столкнувшись в уходящем году с военной агрессией со стороны России, Украина вынуждена радикальным образом пересмотреть отношение к финансированию обороны. Законодательная и исполнительная власть страны, извлекая горькие уроки из поражений 2014 года, в следующем году решила более чем в четыре раза – до 90 миллиардов гривен - увеличить расходы на национальную оборону. Конечно, они не идут ни в какое сравнение с более чем 100 миллиардным (в долларах!) военным бюджетом путинской России. Но и эти деньги позволят решить много проблем и станут серьезным предостережением агрессору.

«Ключевая цель бюджета – финансирование национальной безопасности и обороны. Непосредственно на безопасность и оборону идет 80 миллиардов гривен. Дополнительно 1,8 миллиарда гривен мы будем выплачивать всем мобилизированным, которые будут призваны в ряды Вооруженных сил, и будут защищать Украину. К этой цифре также добавляются другие органы безопасности и обороны еще на 2,9 миллиарда гривен. Еще 6 миллиардов будет предоставлено госгарантий государственной компании Укроборонпром на ремонт и приобретение новой техники для Вооруженных сил», - заявил премьер-министр на заседании парламента, убеждая депутатов поддержать закон о госбюджете.

Бюджет падающей экономики

Изначально правительство обсуждало с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом – два сценария развития на 2015 год, однако впоследствии для бюджета выбрали консервативный сценарий с падением ВВП на 4,3% и инфляцией 13,1%. Эксперты считают, что эти показатели впервые за многие годы близки к реальности.

«По итогам года даже есть шанс перевыполнения доходов за счет более высокой инфляции, чем заложена в бюджете. Однако цели по доходам и расходам госбюджета заложены очень высокие», - отмечает управляющий партнер Capital Times Эрик Найман.

Планы у правительства, действительно, амбициозные. В 2014 году госбюджет, по оценкам Министерства финансов, может недополучить 15 млрд грн, при этом роспись на 2015 год предполагает увеличение доходов госбюджета до 475 млрд грн, или на 25% выше плана 2014 года. И это в условиях падения экономики, аннексии Крыма и продолжения развязанной РФ кровавой войны на Донбассе. Поэтому до принятия бюджета правительство настаивало на утверждении пакета из четырех десятков законов, предполагающих значительные изменения в систему налогообложения и отношения с местными бюджетами.

Бюджетные расходы, по прогнозам правительства, вырастут в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года на 20% - до 527 млрд грн.

Представляя бюджет в парламенте, министр финансов Наталья Яресько анонсировала сложный год, поскольку 30% расходов госбюджета приходятся на оборону и финансирование долгов, нагрузка на обслуживание которых после девальвации гривни выросла вдвое. При расчете показателей Кабмин основывался на предположениях, что средний курс гривни составит 17 грн/долл., то есть, не рассчитывая на углубление девальвации нацвалюты, которую предрекают экономисты.

Таким образом, бюджетный план на 2015 год с предельным дефицитом 63,7 млрд грн, или 3,7% ВВП, при ожидаемом в 2014 году дефиците в 68 млрд грн, или 4% ВВП, выглядит достаточно смелым. При том, что в 2014 году Украина потеряла 20% доходов, валютной выручки и экономического потенциала в результате военных действий на востоке.

О том, насколько «жестким» оказался бюджет 2015 года, в ближайшее время узнают миллионы украинских бюджетников, зарплаты которых заморожены практически до конца 2015 года и к тому же ограничены их предельные размеры - максимальный размер заработной платы работникам государственных органов и бюджетных учреждений не будет превышать 7 минимальных заработных плат (минималка на 2015 год - 1257 грн.).

Кто наполнит казну

Самые большие поступления в казну в 2015 году правительство традиционно ожидает по налогу на добавленную стоимость. Согласно пояснительной записке к бюджетному закону, от НДС правительство планирует получить 165 млрд грн. Кабмин ожидает положительное влияние на поступления по этому налогу от введения в 2015 году системы электронного администрирования НДС. Поступления от налога могут быть еще больше, поскольку в ходе второго чтения налоговых изменений в парламенте депутаты отменили возмещение НДС для аграриев – производителей зерна и зернотрейдеров.

Далее в списке наибольших налогоплательщиков - украинские граждане, которые, по расчетам правительства, перечислят в бюджет 95,5 млрд грн. Повысить поступления планируется за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения и легализации зарплат, благодаря понижению единого социального взноса в 2,5 раза – до 16,4%. До 20% повышается ставка налога на пассивные доходы физлиц, включая проценты по вкладам и дивиденды. Вводится налог на недвижимость для владельцев квартир более 60 квадратных метров и домов свыше 120 кв. м. Продлевается военный сбор.

Национальный банк продолжит оказывать поддержку госбюджету и в 2015 году. Кабмин рассчитывает до мая 2015 года получить в бюджет не менее 65,4 млрд грн прибыли НБУ за 2014 год, что почти в 3 раза больше уровня 2014 года. Также правительство в первом квартале 2015 года не планирует погашать свои облигации, выкупленные Нацбанком, предлагая обменять их на новые - с более длительным сроком, до 20 лет, и более низкой ставкой - до 5% годовых. На конец 2014 года в собственности НБУ находятся 70% ОВГЗ на сумму порядка 296,5 млрд грн.

Около 37 млрд грн планируется получить в виде налога на прибыль предприятий, еще 36 млрд грн – от ренты за недропользовние, преимущественно за счет внедрения повышенного налогообложение частных нефтегазодобывающих компаний на постоянной основе. 60 млрд грн ожидаются от акцизного сбора, в том числе за счет повышения всех ставок на лицензии по алкоголю и табаку. Предполагается обещанная легализация игрального бизнеса, в том числе вводится налог на оборот лотерей в размере 10%. Также правительство ожидает 17,6 млрд грн от дополнительных импортных пошлин на 100 товарных групп по ставке 5-10%, если введение такого сбора будет одобрено в ходе консультаций с ЕС. Кроме того, Кабмин ожидает повышения поступлений в казну за счет введения контроля трансфертного ценообразования крупных налогоплательщиков и перекрытия схем уклонения от уплаты налогов. 17 млрд грн Кабмин рассчитывает выручить в 2015 году от приватизации госпредприятий.

Все эти доходы, возможно, поступят в казну в 2015 году, если реальный сценарий не станет значительно хуже, чем предусмотренный правительством. Кстати, обещанной экономии расходов в госбюджете не предвидится.

Долговая расписка

Голосование за бюджет проходило без обсуждения каких-либо поправок, поэтому выяснить структуру расходов госказны можно только с помощью сопроводительных документов к проекту. Так, правительство направит на выплаты по госдолгу в 2015 году 230,5 млрд грн. Кроме того, в 2015 году планируется привлечь новые займы на 279,7 млрд грн, в том числе 166,8 млрд грн, или около 10 млрд долл. – на внешних рынках. По итогам года ожидается показатель госдолга на уровне 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.

В рамках спасения финансовой системы Кабмин планирует в следующем году выпустить ОВГЗ на 36,5 млрд грн для докапитализации банков, на 20 млрд грн - для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц, еще на 31,3 млрд грн – для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины». Это - еще 88 млрд грн госдолга, бюджетного дефицита и поводов для девальвации, поскольку покупателем ОВГЗ правительства традиционно могут стать НБУ или госбанки.

Жаркие дискуссии относительно социального обеспечения не сломали действующую систему льгот. Кабмин намерен продолжать наращивать расходы, планируя по итогам первого полугодия утвердить порядок индексации заработных плат, денежного обеспечения, пенсионных и социальных выплат. Правда, установлен верхний порог зарплат госслужащих на уровне от 7 до 10 минимальных зарплат в зависимости от оптимизации штата. Финансирование Минобороны, МВД и Нацгвардии остается в пределах проекта закона, при этом количество работников органов внутренних дел сокращается на 20 тысяч, численность Генпрокуратуры - на 5 тысяч, а также отменяется выходное пособие при выходе на пенсию прокурорам. Должностные оклады работников аппаратов судов будут оставлены на нынешнем уровне - вместо 3-кратного повышения. Не затронуты льготное питание в учреждениях здравоохранения, питание учащихся 1-4 классов, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, питание детей в учебных заведениях на территории 4-й Чернобыльской зоны. До 1 июня 2015 года остается без изменений льготный проезд. Яценюк отметил, что это - первый этап оптимизации льгот, и анонсировал дальнейший переход на адресность и монетизацию.

Среди прочих новаций - введение бюджетной децентрализации в I квартале 2015 года, в рамках которой местные бюджеты получат больше налогов и больше полномочий по распределению средств. В частности, на местах останутся 100% платы за админуслуги и госпошлин, дополнительные 10% налога на прибыль, от 2% до 5% налога на подакцизные товары и нововведенный налог на недвижимость. Помимо этого, увеличены поступления экологического налога до 80% и дотации на выравнивание фискальной платежеспособности. Также предполагается отмена индикативных показателей доходной части местных бюджетов, упрощение использования средств местных бюджетов, процедуры трансфертов из центрального бюджета в местные. В ходе второго чтения законопроекта о бюджете была принята поправка об особой процедуре изменений в госбюджет в условиях военного положения, разрешающая правительству финансировать расходы обороны по согласованию с президентом Украины, минуя парламент.

Эмоциональная критика и авральная верстка не помешали депутатам подарить стране к Новому году госбюджет в пакете с новыми налогами и децентрализованными взаимоотношениями. Участники бюджетного процесса признают несовершенность принятых законов, но у них еще будет шанс их подкорректировать.

В частности, предстоит дальнейшее обсуждение принятых новаций с МВФ, который утром, сразу после принятия бюджета, пока депутаты отсыпались, заявил о намерении направить миссию в Украину после Рождества – 8 января. «Международный валютный фонд оперативно работает над обсуждением с представителями властей Украины поддержанной МВФ программы реформ, нацеленной на стабилизацию экономики и восстановление устойчивого экономического роста… Ожидается, что миссия завершит свою работу в конце января», - говорится в заявлении Фонда.

Правительство и парламентская коалиция выдержали своего рода экзамен, продемонстрировав способность доверять друг другу и договариваться. Многие украинцы понимают, что ни качественный бюджет, ни международная помощь, получение которой стало более реальным, не изменят их жизнь к лучшему. Но дееспособность украинских властей дает шанс стране на позитивные перемены. Правительство осознает, что все это - грандиозный эксперимент, поэтому к вопросу налоговой и бюджетной реформ мы вернемся очень скоро – через полтора месяца. А пока встретим Новый год с «котом в мешке», принятым за 24 часа.

Ольга Гордиенко (УНИАН)