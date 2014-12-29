Новое соглашение с МВФ остановит панику на валютном рынке - Порошенко

Об этом заявил в ходе пресс-конференции по итогам года президент Украины Петр Порошенко.

«Курс 17-18 грн (за доллар) не отвечает реальному состоянию покупательной способности национальной валюты. Существенная составляющая тут – паника. Но она будет остановлена сразу после подписания соглашения с Международным валютным фондом, когда у нас появятся существенные дополнения к международным резервам», - сказал Порошенко.

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Он также подчеркнул, что соглашение с МВФ будет хорошим сигналом для инвесторов.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ приедет в Украину для переговоров с властями 8 января. Предыдущая миссия уехала из Киева в декабре. Миссия МВФ работала в Украине с новым составом правительства по приглашению премьер-министра Арсения Яценюка и министра финансов Натальи Яресько. Основной задачей миссии было оценить текущую экономическую ситуацию в Украине, а также оценить основные макроэкономические параметры развития Украины в 2015 году, включая проект бюджета на 2015 год и пакет налогового и бюджетного законодательства, которое ляжет в основу проекта бюджета.

Украина со своей стороны предложила МВФ рассмотреть возможность пересмотра программы в сторону увеличения финансирования, которое на текущий момент в общем объеме составляет 17 млрд долл., или изменения графика получения кредитных траншей с тем, чтобы первый транш в 2015 году составил до 5 млрд долл. вместо ранее ожидаемых 2,7 млрд долл.

Украина и МВФ согласовали программу сотрудничества в апреле текущего года. Украина уже получила два кредитных транша – в мае и сентябре – общим объемом 4,6 млрд долл.