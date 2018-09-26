Госаудитслужба запустила электронный кабинет в Prozorro для мониторинга подозрительных закупок

Поводом для начала мониторинга могут стать сообщения от системы риск-индикаторов Prozorro и СМИ, а также обращения общественных организаций, органов власти и местного самоуправления.

Государственная аудиторская служба запустила в тестовом режиме кабинет в системе электронных закупок Prozorro для мониторинга правонарушений в закупках, сообщается на сайте Prozorro.

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«У Государственной аудиторской службы Украины появился отдельный «электронный» кабинет в Prozorro, с помощью которого осуществляется мониторинг публичных закупок. Все действия аудиторов теперь в поле зрения общественности и публикуются в системе Prozorro», - говорится в сообщении.

Как отмечается, поводом для начала мониторинга могут стать сообщения от системы риск-индикаторов в системе закупок и СМИ, обращения общественных организаций, органов власти и местного самоуправления. Кроме того, Госаудитслужба может начать проверку по собственной инициативе.

Система риск-индикаторов, которая ищет подозрительные закупки и автоматически отправляет их в е-кабинет Госаудитслужбы, заработает сразу после юстировки соответствующей методики.

"В отличие от жалобы в АМКУ (Антимонопольный комитет Украины – УНИАН), мониторинг Госаудитслужбы не предусматривает остановки процедуры, ведь одна из его целей - предупредить правонарушения в закупках. К заказчикам, которые вовремя устранят выявленные в ходе мониторинга нарушения, штрафные санкции применяться не будут. Если же заказчик не устранит нарушения и не аргументирует своих действий, Госаудитслужба может принять решение о проведении комплексной проверки и наложить штраф на заказчика согласно законодательству", - отмечается в сообщении.

Решение о начале мониторинга должно публиковаться в Prozorro в течение двух рабочих дней с начала его инициации.

Согласно сообщению, благодаря запуску е-кабинета аудиторы заменят «бумажный» обмен информацией с заказчиками на электронный. Через систему аудиторы будут общаться с заказчиками и задавать вопросы. У заказчика будет три рабочих дня, чтобы подготовить и опубликовать в системе ответ на их запрос.

Продолжительность проведения мониторинга составляет до пятнадцати рабочих дней, по его результатам аудиторы в течение трех рабочих дней публикуют в системе вывод. В случае выявления нарушений заказчик должен их устранить в течение трех рабочих дней, загрузив соответствующее сообщение об этом в Prozorro, или же опубликовать свое несогласие с выводами Госаудитслужбы с последующим обжалованием в суде.

Сейчас аудиторы мониторят закупки в тестовом режиме, однако скоро нововведение распространится на закупки по всей стране.

Как сообщал УНИАН, в Украине через систему электронных закупок Prozorro в период с 1 августа 2016 года по 1 августа 2018 года было объявлено более 2 млн тендеров с ожидаемой стоимостью 1,5 трлн грн. Лидером по количеству объявленных тендеров является Киевская область, где было осуществлено 440 тыс. закупок за два года.