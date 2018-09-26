Инвесткомпания Renedes запускает Фонд, ориентируемый на Украину и другие постсоветские страны

Фонд, запуск которого планируется в сентябре 2018 года, предоставит возможность прямого контакта с новыми и формирующимся рынками, в первую очередь путем инвестирования в недвижимость и особые ситуации финансирования.

Инвестиционная компания Renedes Investment Management (“Renedes”), запускает свой первый Фонд в размере 50 миллионов евро. Первый этап работы Фонда будет направлен на восточно-европейские страны с формирующимся рынками.

Фонд, запуск которого планируется в сентябре 2018 года, предоставит возможность прямого контакта с новыми и формирующимся рынками, в первую очередь путем инвестирования в недвижимость и особые ситуации финансирования. С целью сочетания развития со стоимостью, стиль инвестирования основан на долгосрочной перспективе, фундаментальном анализе и активном управлении. Фонд будет инвестировать в активы, связанные или деноминированные в евро.

Александр Мужель (Alexandre Mougel), управляющий партнер Renedes Investment Management, отметил: «Мы твердо убеждены в том, что новые и формирующийся рынки представляют собой значительную возможность для некоррелированной прибыли с доходностью, которая обычно опережает показатели других классов активов. Мы уже обозначили привлекательность к инвестированию в Украине, Молдове и Грузии, и недавние колебания на развивающихся рынках усилили наше желание к инвестированию. В Renedes мы хотим стать первопроходцами в странах, которые исторически наиболее чувствительны к рыночным тенденциям».