Украине для получения новой программы с МВФ придется выполнить минимум 4 условия – СМИ

Одним из основных по-прежнему остается вопрос цены на газ.

Украине для получения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо выполнить минимум 4 условия. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источник в правительстве.

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"Уже понятно, что Украина не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного сотрудничества с кредитором EFF", - говорится в статье ЭП.

Именно поэтому стороны попытались сделать ставку на второй вариант: договориться о новой, более короткой, программе сотрудничества. По информации собеседников ЭП в правительстве, речь идет о программе stand-by на 12-15 месяцев и на 5-6 млрд долл.

Она отмечает, что за время пребывания миссии МВФ в Украине с 6 по 19 сентября, во время которого договориться о новой программе не удалось, дискуссии велись вокруг 4 основных вопросов.

Одним из основных по-прежнему остается вопрос цены на газ. Как утверждают источники издания со стороны украинской переговорной команды, с кредитором удалось договориться о следующем: до 15 октября правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% от текущей цены. В общем, как отмечалось ранее, позиция МВФ относительно цены на газ была жесткой.

По данным ЭП, в новой программе stand-by может появиться антикоррупционный блок. По информации источников издания, знакомых с позицией фонда, дискуссии идут вокруг перераспределения функций по проверке электронных деклараций между антикоррупционными органами в пользу НАБУ.

Еще один важный вопрос - сбалансированный бюджет. "Сбалансированный бюджет - это залог любой программы сотрудничества с кредитором. Необходимость сбалансированного бюджета не подлежит сомнению", - говорится в статье.

По информации источников, новая программа сотрудничества с фондом может предусматривать очередной этап реформы ГФС. "Подход к ее трансформации может измениться, в том числе - в направлении реорганизации таможни и налоговой как единых юридических лиц", - идет речь в материале.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 6 по 19 сентября. В день отъезда миссии глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне заявил, что Фонд продолжит переговоры с украинским правительством.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 млрд долл.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

На прошлой неделе глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что правительство достигло принципиальной договоренности с МВФ о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года, однако темп роста цены пока обсуждается.