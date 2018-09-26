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В правительстве обещают, что задержек с выплатой пенсий больше не будет

11:16, 26 сентября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Министерство социальной политики считает, что Кабинет министров будет делать все возможное, чтобы не допустить задолженности или задержек пенсионных выплат, сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Я не думаю, что будут задержки пенсий. То, что переговоры (с МВФ - УНИАН) идут, в зависимости от переговоров будет вопрос: или дается, или не дается транш. Но я думаю, что и правительство, и сам премьер будут делать все возможное, чтобы не допустить какого-либо риска возникновения задолженности или возникновения задержек по выплате пенсий. На сегодняшний день идет выплата, и она идет стабильно", - заявил Шамбир.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах по ситуации с задержками выплат пенсий в июле.

Пенсионный фонд объяснил эти задержки кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

В августе выплата пенсий прошла без задержек - на это было направлено 29,7 млрд грн.

В сентябре Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсионных выплат без задержек.

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Теги: #пенсии#выплата пенсий