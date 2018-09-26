В правительстве обещают, что задержек с выплатой пенсий больше не будет

На данный момент выплаты идут согласно графику.

Министерство социальной политики считает, что Кабинет министров будет делать все возможное, чтобы не допустить задолженности или задержек пенсионных выплат, сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Я не думаю, что будут задержки пенсий. То, что переговоры (с МВФ - УНИАН) идут, в зависимости от переговоров будет вопрос: или дается, или не дается транш. Но я думаю, что и правительство, и сам премьер будут делать все возможное, чтобы не допустить какого-либо риска возникновения задолженности или возникновения задержек по выплате пенсий. На сегодняшний день идет выплата, и она идет стабильно", - заявил Шамбир.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Пенсионного фонда, а также руководителей фонда в регионах по ситуации с задержками выплат пенсий в июле.

Пенсионный фонд объяснил эти задержки кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.

В августе выплата пенсий прошла без задержек - на это было направлено 29,7 млрд грн.

В сентябре Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсионных выплат без задержек.