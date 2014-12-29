Введение «электронного акциза» уменьшит контрабанду на 600 – 800 млн ежемесячно - чиновник

Об этом заявил директор полиграфкомбината «Украина» Максим Степанов в интервью интернет-изданию «Главком». «Если исходить из данных Минфина, объем теневого рынка подакцизной продукции – алкоголя и табака – превышает 30%. Отталкиваясь от показателей сбора акцизного налога в размере 2 млрд. гривен в месяц, можно вывести цифру 600 – 800 млн гривен, которую дополнительно получит госбюджет. Это то, что находится в «тени», - говорим Максим Степанов.

По мнению директора полиграфкомбината «Украина», электронный оборот и отслеживание подакцизных товаров в цифровом виде сводит к нулю реализацию фальсифицированной либо контрабандной продукции в легальной торговле (торговых центрах, магазинах, где есть кассовые аппараты). «Это полный контроль перемещения подакцизных товаров от производителя до кассы магазина включительно. Данную систему мы презентовали еще весной в Государственной фискальной службе. Если бы тогда план утвердили, то с нового года в Украине работала бы уже совершенно другая система контроля за алкогольной и табачной продукцией», - заявил Степанов. По его мнению, рано или поздно Украина придет к введению электронной акцизной марки. В первую очередь, потому что такая норма прописана в Директивах Европейского союза. Во-вторых, при введении электронной системы контроль ведется на всем пути товара - от производителя к покупателю и, что немаловажно, убирается человеческий фактор.

Кроме того, полиграфкомбинат «Украина» собирается предложить государству концепцию реализации ID-карты. «Введение проекта ID-карта должно стать серьезным толчком для упрощения предоставляемых административных услуг. По сути, это ключ к электронному государству, где хранится вся персонализированная информация, включая цифровую подпись. С ее помощью можно получать любые выписки и справки из государственных реестров, не поднимаясь со стула, - говорит Степанов. - Приведу пример: человеку не нужно будет выстаивать очереди в длинных коридорах для регистрации по адресу проживания. Достаточно на сайте соответствующего ведомства зарегистрировать заявку, вставив ID-карту в картридер, подключенный к системному блоку. Дальше хозяин жилья подтверждает этот статус, и все».

По словам Степанова, с введением такой карты государство высвобождается от расходов на удержание громадного штата «бумажных» чиновников и на саму бумажную волокиту. В свою очередь, граждане получают качественные услуги за считанные минуты. «Так делает вся Европа. Во всех развитых странах мира, кроме постсоветского пространства, бумажный паспорт – атавизм. На его место давно уже пришла пластиковая карта, аналог ID-карты, - рассказал максим Степанов. - Могу привести эстонский пример. В этой стране карта выдается с 2002 года. Она признана всеми членами Евросоюза и государствами-членами Шенгенского соглашения, не входящими в Европейский Союз, в качестве официального удостоверения для путешествующего лица. Все граждане и постоянные жители Эстонии могут получить ID-карту по достижении 15-летнего возраста. Карта хранит информацию о своем владельце, чаще всего это: полное имя владельца, пол, национальный идентификационный номер, криптографические ключи и сертификаты».

По словам Максима Степанова, при соответствующем решении на уровне правительства ID-карта может появиться до января 2016 года.