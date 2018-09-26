Financial Times: Украине нужно осторожно выгнать банки России

Очищение банковского сектора означает также необходимость разобраться с проблемой присутствия российских кредиторов, но не ценой финансового здоровья самой Украины.

В начале этого года Украина закончила свой 10-й успешный квартал с годовым ростом ВВП на 3,6%. Это все еще значительно ниже ее потенциала. Но это серьезный прогресс для страны, которая стояла на грани финансового краха четыре года назад.

Это также указывает на ограниченный успех политики Запада, который избегал военного участия в конфликте с Россией, однако отдал предпочтение усилиям по поддержке украинского экономического суверенитета. Большие вызовы остаются и не в последнюю очередь в банковском секторе, где перед Украиной стоят проблемы, связанные с плохими займами и присутствием банков, которые принадлежат правительству России.

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Об этом на страницах Financial Times пишет старший научный сотрудник Института государственного управления в Великобритании Дэвид Кларк.

Национализация крупнейшего банка с коммерческими депозитами – «Приватбанка» - устранила главный систематический риск и значительно улучшила восприятие финансового управления в Украине. Но процесс также разоблачил весь масштаб хрупкости сектора.

Аудит активов национализированного банка повысил общую пропорцию ненадежных займов по всей банковской сфере с 30% до более чем 57%. Этот показатель начал сокращаться, но очень медленно. Присутствие государственных российских банков – это, очевидно, политическая аномалия, учитывая агрессию России, которая провоцирует протест тех, кто понимает, что российское государство продолжает зарабатывать в Украине. Этим, по мнению автора, объясняются случаи, когда на собственность российских государственных банков осуществляются атаки.

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Были сделаны определенные благоразумные шаги, чтобы сократить российское присутствие в украинском банковском секторе. И за последние три года рыночная доля банков, которыми владеет российское правительство, сократилась с 10,6% до 5,6%. В отличие от экономических мер, которые Россия предприняла против Украины, весь процесс проходил прозрачно и в соответствии с законом. Однако, существуют юридические и финансовые причины, которые усложняют выполнение задачи. Наиболее серьезной из них автор называет дочернюю ветвь российского «Сбербанка» в Украине, которая опосредованно принадлежит российскому Центральному банку. Родительский банк украинской ветки оказался в «черных» санкционных списках США и ЕС еще в 2014 году.

На «Сбербанк Украина» приходится 3,4% внутреннего банковского рынка Украины. Однако, он не может функционировать нормально из-за обвинения в том, что его родительский банк помогает финансировать войну России на Донбассе. Как не странно, но и Киев, и Москва согласны в том, что банк должен прекратить работу в Украине. Впрочем, сделать это оказалось не так просто.

Одним из основных препятствий стали западные санкции, которые запрещают любую трансакцию акций или долга субъектов из «черного списка», которые были выпущены более чем через 30 дней после введения экономических ограничений против России в 2014 году. А поскольку «Сбербанк Украина» продолжал выпускать акции после появления санкций, его портфель не может быть продан на законных основаниях. Несколько предложений по продаже банка упирались в эту преграду. Даже изменение закона с целью отменить запрет на выпуск акций после начала войны все равно будет считаться нарушением режима санкций.

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Правила Минфина США строго запрещают любые действия, нацеленные обойти американские ограничения. Поэтому украинский Нацбанк не собирается идти по этому сценарию. Просто позволить «Сбербанку Украина» обанкротиться тоже не кажется привлекательным вариантом. Ведь государство будет вынуждено компенсировать вкладчикам потерянные депозиты через Фонд гарантирования вкладов. Это создаст дополнительное и нежелательное давление на государственный бюджет. Банкротство также может усилить проблему плохих кредитов, если должники решат, что другие банки тоже стоят перед похожими рисками.

Национализация тоже не привлекательный сценарий, поскольку правительство уже было вынуждено взять на себя бремя целого ряда проблемных банков. И более половины банковских активов в стране из-за этого теперь принадлежит государству. Украинское правительство ставит приоритет сократить государственные обязательства и простимулировать новые инвестиции, создав более конкурентный внутренний рынок банковских услуг. Поэтому ему нужно как можно быстрее перевести банки из государственной собственности обратно в частный сектор, а не проводить национализацию новых.

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Вероятно, наиболее элегантным решением было бы провести управляемый выход, согласно с которым «Сбербанк» остановил бы все операции в Украине, вернув вкладчикам их депозиты, очистив свой баланс и вернув банковскую лицензию. Препятствием здесь остается лишь политическая воля.

«Сбербанк Украина» имеет привлекательный портфель активов и займов. И влиятельные группы интересов среди украинской элиты хотели бы выкупить этот портфель. Надеясь на то, что пути для обхода санкций позволят им это сделать, эти элиты могут попытаться добиться желаемого ценой здоровья всего банковского сектора.

Западная экономическая дипломатия последних четырех лет была разработана для того, чтобы наказать Россию и открыть путь для восстановления Украины. И она была достаточно эффективной в достижении обеих целей. Теперь цель состоит в том, чтобы поощрить украинских лидеров действовать в национальных экономических интересах путем проведения реформ или решения рисков в финансовой системе. Каким бы не было решение проблемы «Сбербанка Украина», оно должно быть полезным для здоровья украинского банковского сектора и соответствовать требованиям международных санкций против России. В конце концов, эти санкции были введены для того, чтобы принести пользу именно Украине.